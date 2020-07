Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Rohr (ots)

Am 3. Juli 2020 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbidnung Dillstädt Rohr. Auf Höhe des Rohrer Bahnhofes beabsichtigte 74-jähriger Radfahrer nach links auf ein Grundstück einzubiegen. Der ihm hinterher fahrende 44-jährige Pkw-Fahrer aus Suhl setzte in diesem Moment zum Überholvorgang an und fuhr auf den Radfahrer auf. Der Radfahrer stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen im Klinikum Suhl behandelt werden. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

