Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildburghausen (ots)

Am 04.07.2020 um 15:30 Uhr stellte eine Fahrzeugführerin an ihrem geparkten Seat auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Hildburghausen einen Schaden fest. Hierbei wurde sie von einem Passanten angesprochen. Er teilte ihnen mit, dass er gesehen hat, wie ein Herr mit seinem Einkaufswagen den Schaden verursacht haben soll und im Anschluss den Unfallort pflichtwidrig verließ. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahren bittet die Polizei um Mithilfe. Der Zeuge, welcher den Unfallhergang wahrgenommen hat möge sich bitte bei der Polizei melden. (Tel.: 03685 - 778-0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell