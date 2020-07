Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Streufdorf (ots)

Ein 21-jähriger Berliner-Motorradfahrer, welcher sich mit zwei weiteren Fahrern auf einer Tour durch Deutschland befand, befuhr am 04.07.2020 gegen 16:00 Uhr die L1134 aus Richtung Streufdorf kommend die Landstraße in Fahrtrichtung Steinfeld. In einer leichten Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Suhl verbracht. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.

