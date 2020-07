Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne - Fahren unter

Hildburghausen (ots)

Am späten Nachmittag des 03.07.2020 führten die Beamten in Hildburghausen in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße eine Verkehrskontrolle durch. Die 43 jährige Fahrzeugführerin eines Pkw konnte den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Bei der Überprüfung ihrer Daten über die Auskunftssysteme der Polizei konnte eruiert werden, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem räumte sie ein vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Fahren unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Hildburghausen vorgenommen.

