Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel entwendet

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Freitagmorgen stellte ein Anwohner der Lindenstraße in Steinbach-Hallenberg das Fehlen seines Pkw-Außenspiegels fest, als er ans Fahrzeug kam. Unbekannte Täter hatten demnach in der letzten Nacht sich am geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

