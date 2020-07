Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss gestoppt

Suhl (ots)

Am Samstagabend unterzogen Beamte des ID Suhl in der Schleusinger Straße in Suhl einen Pkw Renault einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurden Anzeichen auf Drogenkonsum beim 45jährigen Fahrzeugführer festgestellt, weshalb sie einen entsprechenden Test durchführten. Da dieser positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und einen Anzeige gefertigt.

