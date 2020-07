Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit E-Bike

Suhl (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich an der Kreuzung Hopfenblüte in Suhl ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin war mit ihrem E-Bike unterwegs und rutschte nach eigenen Angaben von den Pedalen aufgrund Unaufmerksamkeit. Die Suhler Bürgerin kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Anzumerken war hierbei, dass die Radfahrerin keinen Radhelm trug. Die Polizei rät hier erneut, über das Tragen eines Fahrradhelmes stets nachzudenken.

