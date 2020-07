Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterwegs ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Suhl (ots)

Am Freitagnachmittag fiel der Polizeistreife in der Leonhard-Frank- Straße in Suhl ein Fahrzeugführer eines Pkw Mazda auf und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 19jährige Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige gefertigt.

