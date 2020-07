Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überholt trotz Gegenverkehr

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr war eine Fahrzeug-Führerin mit ihrem Suzuki auf der Bundesstraße 62, zwischen den Abfahrten Kaiseroda und Bad Salzungen, unterwegs. Als ihr vor der großen Brücke, in der Nähe der Abfahrt Bad Salzungen, ein schwarzer PKW auf ihrer Fahrspur entgegen kam, musste die Fahrerin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch streifte ihr Suzuki die Leitplanke und wurde am vorderen und hinteren Kotflügel auf der rechten Seite zerkratzt. Bei dem entgegengekommenen Fahrzeug könnte es sich um einen VW oder Mercedes gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

