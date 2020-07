Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Römhild (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 9:30 Uhr bis 10:50 Uhr einen PKW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mendhäuser Straße in Römhild geparkt war. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Eine Zeugin notierte sich jedoch das Kennzeichen und übergab es der geschädigten Autofahrerin. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

