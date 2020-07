Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Palette geklaut

Vacha (ots)

Unbekannte Männer klingelten Donnerstagmittag an einer Haustür in der Thomas-Müntzer-Straße in Vacha. Sie gaben gegenüber dem Kind, das die Tür öffnete, an, eine Palette Schieferplatten, die vor dem Haus stand, abholen zu wollen. Der Junge, der dachte die Männer gehörten zu der Familienfirma, willigte bedenkenlos ein. Ruckzuck war die Palette verladen und die Unbekannten verschwanden. Erst kurze Zeit später stellte sich der eigentliche Diebstahl heraus. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

