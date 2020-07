Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

Vacha (ots)

Zwei Männer begaben sich Donnerstagvormittag in einen Baumarkt im Badelacher Weg in Vacha. Sie steckten Werkzeuge in einen mitgebrachten Koffer und wollten den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Ein Mann konnte noch gestoppt werden, der zweite flüchtete mit einem PKW. Angestellte konnten sich jedoch das Kennzeichen notieren und so konnten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen den zweiten Täter kurze Zeit später anhalten. Beide erhalten nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

