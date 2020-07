Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden angerichtet

Suhl (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro richteten Unbekannte zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 7:50 Uhr an einem Wegweiser im Bereich der Ottilienkapelle auf dem Suhler Domberg an. Zudem warfen die Unbekannten aufgestapeltes Astwerk umher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell