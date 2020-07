Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Moped der Marke "Simson S51" von einem Grundstück in der Straße "Zum Veilchenbrunnen" in Zella-Mehlis. Nach Aussage des Eigentümers nahm dieser ein Motorgeräusch wahr, das vermutlich von einem Transporter stammte. Möglicherweise wurde das rote Moped mit auffälligen silbernen Felgen vorn und goldenen Felgen hinten damit abtransportiert. An der Simson befand sich ein Gepäckkorb, in dem ein schwarzer Helm lag. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

