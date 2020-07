Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl erlassen

Suhl (ots)

Die Ermittlungen zum Sachverhalt, bei dem ein 19-jähriger Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung Dienstagabend zwei Fahrzeuge auf der Schleusinger Straße in Suhl anhielt, eine Frau verletzte und einem anderen Mann versuchte das Handy zu rauben, führte die Suhler Kriminalpolizei. Noch am Mittwochnachmittag wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Er sitzt in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt.

