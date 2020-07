Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen festgestellt

Hildburghausen (ots)

Während einer Personenkontrollen stellten Polizisten in der Nacht zum Donnerstag einen 32-Jährigen in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen fest, der Betäubungsmittel und eine Feinwaage mit sich führte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten weitere Drogen sowie mehrere Cannabispflanzen auffinden und sicherstellen. Den Besitzer nahmen sie vorläufig fest.

