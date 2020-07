Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesundheitliche Probleme

Mendhausen (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin befuhr Mittwochnachmittag die Hauptstraße in Mendhausen, als sie aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam. Sie stieß gegen einen Stein am Straßenrand. Dabei entstand am PKW erheblicher Sachschaden. Die 50-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell