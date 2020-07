Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse nicht ausreichend gezogen

Wiesenthal (ots)

Der Fahrer eines Paketdienstes stellte sein Liefer-Fahrzeug Mittwochvormittag in einer abschüssigen Grundstückseinfahrt in der Pfarrer-Carlsson-Straße in Wiesenthal ab. Vermutlich vergaß er, die Handbremse richtig anzuziehen, so dass sich das Fahrzeug selbstständig machte, über die Straße rollte und gegen eine Grundstücksmauer in der Gartenstraße prallte. Die Mauer, ein Zaun sowie die Fahrzeugfront wurden dabei erheblich beschädigt. Zum Glück gab es keine Verletzten.

