Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter E-Bike-Fahrer

Langenfeld (ots)

Eine Unfallflucht, bei der sich ein E-Bike-Fahrer verletzte, ereignete sich am Dienstag gegen 20:15 Uhr. Nach seinen Angaben war er auf dem Radweg zwischen Langenfeld und Bad Salzungen unterwegs. Kurz vor dem "Langenfelder Kreuz", vermutlich aus Richtung der dortigen Gartenanlagen, fuhr ein goldmetallic-farbener Opel Signum, dessen Fahrer den Radler nicht beachtete. Der Radfahrer erkannte im letzten Moment die Kollisionsgefahr und bremste so stark, dass er stürzte und sich verletzte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der PKW-Fahrer erkundigte sich danach kurz nach dem Befinden des Verletzten und fuhr danach weiter. Der E-Bike-Fahrer begab sich in ärztliche Behandlung. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

