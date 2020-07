Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbranntes Essen

Zella-Mehlis (ots)

Ein Heimbrandmelder löste am Mittwochabend in einer Wohnung in der Rodebachstraße in Zella-Mehlis aus. Die Kameraden der Feuerwehr eilten zum Einsatzort und stellten fest, dass Essen auf dem Herd verbrannt war. Glücklicherweise ist kein offenes Feuer entstanden und es blieb lediglich bei der Beschädigung des Kochtopfes. Die Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Alarms nicht zu Hause.

