Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Krankenfahrstuhl nicht versichert und Fahrer alkoholisiert

Landkreis Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei stellten Dienstagabend in ihrem Zuständigkeitsbereich einen 73-jährigen Mann in einem Krankenfahrstuhl fest. Das elektrisch betriebene Hilfsmittel hat eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h und muss somit über ein Versicherungskennzeichen verfügen. Allerdings war an dem festgestellten Gefährt keines angebracht. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

