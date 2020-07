Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler war betrunken

Kieselbach (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag einen 45-jährigen Radfahrer in der Vachaer Straße in Kieselbach, weil dieser in Schlangenlinien unterwegs war. Der Grund für die kurvenreiche Fahrweise war schnell gefunden, denn ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,96 Promille. Der Radler musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

