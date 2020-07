Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug außer Kontrolle

Vacha (ots)

Ein 52-jähriger PKW-Fahrer befuhr Dienstagnachmittag die Goethestraße in Vacha und wollte nach rechts in die August-Bebel-Straße einbiegen. Er verlor aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Gegenverkehr hielt gerade ein PKW am Fußgängerüberweg, mit dem der Unfallfahrer zusammenstieß. Anschließend fuhr er über den Gehweg und gegen einen Zaun. Dieser brach zur Hälfte durch und das Fahrzeug kam schließlich mit dem Heck an einer ca. 1,80 Meter tiefen Böschung zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich schwer und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum durchgeführt.

