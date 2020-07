Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Helm und ohne Versicherung

Bad Liebenstein (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Dienstag mit seinem Moped die Grumbachstraße in Bad Liebenstein. Er bog trotz Verbotsschild in die Heinrich-Mann-Straße ab. Auch trug der Mann keinen Sturzhelm. Der Kontaktbereichsbeamte kontrollierte den Mann kurze Zeit später und stellte dabei fest, dass auch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlag. Zu allem Übel kam noch dazu, dass am Zweirad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht war und das Moped somit nicht ordnungsgemäß versichert war. Der Mann erhielt mehrere Anzeigen.

