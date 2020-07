Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht wurde gefilmt

Dermbach (ots)

Eine 63-jährige Frau parkte am Montag rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "An der Zehnt" in Dermbach aus. Dabei stieß sie an einen anderen PKW. Die Frau stieg aus, sah nach dem Schaden und setzte anschließend ihre Fahrt pflichtwidrig fort. Die Videoüberwachung filmte jedoch den Verkehrsunfall und auch Zeugen sahen, was passiert war. Die 63-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

