Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fliegende Platte beschädigt Auto

Schmalkalden (ots)

Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau von Niederschmalkalden nach Schmalkalden. Kurz vor dem Kreisverkehr "Waldquell" verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine rechteckige Platte, die gegen den PKW der jungen Frau flog. Ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand an der vorderen Stoßstange, an der Frontscheibe und am Dach. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

