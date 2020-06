Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrer nötigte einen anderen

Witzelroda (ots)

Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer bremste am Sonntag gegen 15:35 Uhr einen 27-jährigen Autofahrer bei Witzelroda mehrfach aus. Als dieser den Unbekannten überholen wollte, beschleunigte er seinen PKW, so dass kein Überholen möglich war. An der Wendeschleife in Witzelroda wollte er den Mann zur Rede stellen und stieg aus seinem PKW aus. Doch dieser dachte nicht daran, anzuhalten und fuhr auf den 27-Jährigen zu, der nur mit einem Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

