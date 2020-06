Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Radler

Hildburghausen (ots)

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer fiel Montagabend einer Streifenwagenbesatzung in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen auf. Der Mann fuhr mit deutlichen Ausfallerscheinungen, so nutzte er beispielsweise zwei Fahrspuren und überfuhr die Walrapser Kreuzung, ohne die rote Ampel zu beachten. Als die Beamten den Mann kontrollierten, war dieser kaum in der Lage, aufrecht zu stehen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,19 Promille. Der 27-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Drahtesel stehen lassen.

