Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rückwärtsfahren Unfall gebaut

Hildburghausen (ots)

Eine 37-jährige Renault-Fahrerin befuhr Montagmorgen die Straße "Puschkinplatz" in Hildburghausen in Richtung Friedrich-Rückert-Straße. Sie wollte nach links abbiegen und hielt ordnungsgemäß an. Die Frau bemerkte einen Transporter und wollte, weil sie ein Stück zu weit auf der vorfahrtsberechtigten Straße stand, zurückfahren. Dabei übersah sie jedoch den PKW, der hinter ihr stand, und stieß mit diesem zusammen. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand.

