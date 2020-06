Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Suhl (ots)

Ein 18-jähriger Mann begab sich Montagabend in ein Lebensmittelgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl und steckte sich mehrere Pralinenkästen und Tabak ein. Er ging an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen und wurde durch den Ladendetektiv gestoppt. Dieser informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes neben den Waren aus dem Supermarkt im Wert von ca. 50 Euro auch weiteres Diebesgut aus einem Bekleidungsgeschäft im Wert von 30 Euro.

