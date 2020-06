Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheiben eingeschlagen

Meiningen (ots)

Mindestens drei Fahrzeuge, die in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in der Straße "Am Kirchbrunnen" in Meiningen geparkt waren, waren das Ziel eines unbekannten Wüterichs. Dieser warf jeweils die hintere rechte kleine Seitenscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendete diverse Gegenstände aus den PKW. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

