Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheibe eingeworfen

Reurieth (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Sonntag gegen 2:00 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Zeilfelder Straße in Reurieth mit einem Stein ein. Die Bewohnerin wurde durch einen Schlag geweckt, sah die Beschädigung aber erst am Tage. Ein Schaden von ca. 60 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

