Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Grünschnitt verbrannt

Hildburghausen (ots)

Ein 41-Jähriger entzündete am Samstag auf seinem Gartengrundstück in der Straße "Friedrichsanfang" in Hildburghausen einen Haufen Grünschnitt. Dieser hatte eine Größe von etwa 2 x 2 Metern, einen weiteren ca. 5 x 10 Meter großen Haufen Gartengeäst brannte der Mann zusätzlich an. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten die beiden Brände und die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Brandgefahr.

