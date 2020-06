Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müll an der Sternwarte hinterlassen

Suhl (ots)

Unbekannte Randalierer wüteten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Suhler Sternwarte "Am Hoheloh". Sie feierten ersten Erkenntnissen nach eine Party und verteilten und hinterließen sämtlichen Restmüll auf den Außenanlagen. Zudem wurde der Riegel, der an der Kuppel angebracht war, verbogen und ein Fallrohr aus dem Erdreich gezogen. Zeugen, die Hinweise zur Gruppe der Feierwütigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

