Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind fuhr Quad

Zella-Mehlis (ots)

Ein Mann ließ am Sonntagabend an einer Schule in der Magdalenenstraße in Zella-Mehlis sein 10-jähriges Kind auf einem Quad umherfahren. Dieses Quad war nicht ordnungsgemäß versichert und zudem war das Kind sowieso nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Vater muss sich jetzt unter anderem wegen Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell