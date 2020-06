Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahndung zu möglicherweise entwendeten Fahrrad

Meiningen (ots)

Am 28.06.2020 sollte im Meiningen in der Ernestinerstraße gegen 00:30 Uhr ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer fiel auf, weil er ohne Licht unterwegs war. Zunächst versuchte er, zu flüchten, konnte aber nach kurzer Flucht gestellt werden. Der 23jährige Fahrer konnte das Eigentum am Fahrrad nicht schlüssig nachweisen und machte widersprüchliche Angaben zum Erwerb. Da eine Straftat nicht auszuschließen ist, wurde das Fahrrad, ein wertintensives E-Bike, sichergestellt. Weitere Ermittlungen dazu laufen. Geschädigte, denen eventuell ein E-Bike entwendet wurde, können sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises an die Polizeiinspektion Meiningen wenden.

