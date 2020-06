Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit vom 26.06.2020, 15:00 Uhr bis 27.06.2020, 08:30 Uhr wurde in Suhl, Rimbachstraße ein am Straßenrand abgeparkter Pkw Audi am vorderen linken Stoßfänger durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell