Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht in Meiningen

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 26.06.2020, 13:00 Uhr bis 27.06.2020, 12:45 Uhr kam es in Meiningen in der Luisenstraße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein dort abgeparkter VW Golf mit MGN-Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden liegt bei 500 Euro. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder zu dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 5910.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell