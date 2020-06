Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleitschirmflug missglückt - Mann schwer verletzt

Vacha (ots)

Schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen zog sich ein 39-jähriger Mann im Bereich Vacha zu. Nach vielen Jahren der Flugabstinenz wollte der Mann wieder seinen Gleitschirm ausprobieren. Dabei wurde der Gleitschirm auf einer Grünfläche zur Sicherheit an einen stehenden Pkw befestigt. Der Mann legte nun den Sitzgurt an und bereitete sich auf den Flug vor. Durch eine plötzliche Windböe wurde der Schirm in die Höhe getrieben. Darauf unvorbereitet und erschrocken zog der Mann die Lenkösen zu stark, sodass der Schirm zusammenfiel und mit ihm mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Durch den Aufprall am Boden wurde der Mann schwer verletzt und anschließend durch den Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen.

