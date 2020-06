Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen - Fahrradfahrer leicht verletzt

Bad Salzungen (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr übersah ein 38-jähriger VW-Fahrer am Markt in Bad Salzungen beim Rückwärtsausparken einen kreuzenden Fahrradfahrer. Es kam zur Kollison zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der 51-jährige Radfahrer kam schließlich zu Fall und wurde leicht verletzt ins Klinikum Bad Salzungen eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000,- EUR.

