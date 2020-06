Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit gestohlenen Fahrrad unterwegs

Schmalkalden (ots)

Am 28.06.2020 wurden gegen 01:30 Uhr in Schmalkalden zwei Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrräder stellt sich heraus, dass eines der Räder als gestohlen gemeldet ist. Der 34jährige Fahrer gab an, dass Fahrrad von einem Bekannten gekauft zu haben. Da die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt werden konnten, wurde das Fahrrad sichergestellt. Es werden weitere Ermittlungen bezüglich des zurückliegenden Diebstahls und Hehlerei geführt.

