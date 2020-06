Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Lkr. Schmalkalden/ Meiningen (ots)

Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der L 1118 Höhe Roter Bühl leicht verletzt. Der 57 jährige aus Coburg befuhr die Straße aus Richtung Viernau in Richtung Benshausen. In einer Linkskurve verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt.

