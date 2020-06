Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht in Suhl

Suhl (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich in der Nacht vom 24.06.20 zum 25.06.2020 in Ringbergstraße Höhe Hausnummer 36 ereignete. Der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeugs beschädigte den auf einen unbefestigten Parkplatz abgestellten Pkw Audi mit Suhler Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 zu melden.

