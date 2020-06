Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu schnell auf Rollsplitt

Meiningen (ots)

Eine 19-Jährige befuhr Donnerstagmorgen mit ihrem PKW die Landstraße zwischen Herpf und Meiningen-Dreißigacker. In einer Linkskurve kam sie, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf Rollsplitt, nach rechts von der Straße ab und stieß gegen mehrere abgelegte Baumstämme am Straßenrand. Zum Glück blieb die Fahrerin unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

