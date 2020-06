Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebes-Pärchen in Supermarkt erwischt

Oberhof (ots)

Als ein Diebs-Pärchen Donnerstagnachmittag Waren im Wert von rund 70 Euro in einem Supermarkt in der Gräfenrodaer Straße in Oberhof einsteckte, beobachtete ein Mitarbeiter das Vorhaben. Der 32-jährige Mann sowie seine 38-jährige Komplizin mussten das Diebesgut herausgeben und kassierten eine Anzeige.

