Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Präparierte Nägel auf der Straße

Unterbreizbach (ots)

Unbekannte legten mehrere präparierte Nägel auf die Fahrbahn an der Einmündung "Untere Sommerliete" / "Obere Sommerliete" in Unterbreizbach. Festgestellt wurde dies am Mittwoch. Bislang konnten insgesamt dreizehn Nägel aufgefunden werden. Ob bereits Schäden an Fahrzeugen entstanden sind, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können oder geschädigte Fahrzeug-Führer werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

