Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Carport-Brand

Schmalkalden (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 22:30 Uhr zum Brand im Bereich eines Doppelcarportes im Quellenweg in Schmalkalden. Dabei wurden zwei PKW sowie Teile der Wohnhäuser eines 69-Jährigen und einer 89-Jährigen beschädigt. Der 69-Jährige erlitt bei Löschversuchen Verbrennungen an der Hand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

