Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Imbiss

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte hebelten am Donnerstag gegen 5:00 Uhr die Eingangstür zu einem Imbissgebäude in der "Alten Bahnhofstraße "im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach auf und betraten dieses. Danach öffneten die Täter alle verschlossenen Spinde im unverschlossenen Lagerraum und entwendeten eine Kassette mit ca. 1.200 Euro Bargeld. Polizisten fanden bei der Absuche die leere Kassette in einem Gebüsch. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

