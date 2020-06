Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte entwendeten am Donnerstag gegen 1:40 Uhr gewaltsam ein schwarzes E-Bike der Marke "KTM", Modell "Macina Kapoha", dass mit einem Kettenschloss an einem Wohnmobil in der Straße "Am Flößrasen" in Bad Salzungen befestigt war. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl, da er durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen wurde. Er konnte den Täter jedoch nicht feststellen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell