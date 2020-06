Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei alkoholisierte Fahrzeug-Führer

Suhl (ots)

Ein ungewöhnliches Gespann stellten Polizisten am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Schleusinger Straße in Suhl fest, als ein Fahrzeug-Führer mit seinem nicht zugelassenem PKW versuchte, einen Jeep abzuschleppen. Dabei riss das Abschleppseil. Polizisten beobachteten den Vorfall und kontrollierten die beiden Männer. Diese standen beide unter Alkoholeinfluss. Der PKW-Fahrer pustete 0,41 Promille in den Alkomaten, der Jeep-Lenker 1,38 Promille. Deswegen musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und erhielt eine Anzeige. Die Fahrzeuge blieben erst einmal stehen.

